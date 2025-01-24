В Брянской области приостановлена деятельность завода после атаки БПЛА

В Брянской области приостановили деятельность завода «Кремний Эл» из-за атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«В ночь с 23 на 24 января было зафиксировано шесть прилетов БПЛА, в результате которых пострадала часть производственных помещений и склад готовой продукции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, нарушены технологические производственные цепочки. Сама деятельность предприятия приостановлена. Никто не пострадал.

«Кремний Эл» является одним из крупнейших в России предприятий микроэлектроники.

В ночь на 24 января на РФ была совершена одна из крупнейших в этом году атак беспилотников. Силы противовоздушной обороны в ночь на 24 января перехватили и уничтожили 121 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России, в том числе над Москвой и Московской областью.

Ранее дроны попытались атаковать НПЗ под Рязанью.