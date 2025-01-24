Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Брянской области приостановлена деятельность завода после атаки БПЛА

Шесть беспилотников атаковали брянский завод «Группа Кремний Эл»
close
Shutterstock

В Брянской области приостановили деятельность завода «Кремний Эл» из-за атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«В ночь с 23 на 24 января было зафиксировано шесть прилетов БПЛА, в результате которых пострадала часть производственных помещений и склад готовой продукции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, нарушены технологические производственные цепочки. Сама деятельность предприятия приостановлена. Никто не пострадал.

«Кремний Эл» является одним из крупнейших в России предприятий микроэлектроники.

В ночь на 24 января на РФ была совершена одна из крупнейших в этом году атак беспилотников. Силы противовоздушной обороны в ночь на 24 января перехватили и уничтожили 121 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России, в том числе над Москвой и Московской областью.

Ранее дроны попытались атаковать НПЗ под Рязанью.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами