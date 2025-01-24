ВСУ попытались атаковать НПЗ под Рязанью

Mash: в районе НПЗ под Рязанью прозвучали 10 взрывов после атаки дронов ВСУ

В районе нефтеперерабатывающего завода АО «РНПК» под Рязанью прозвучали не менее 10 взрывов после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Последний взрыв в этом районе прозвучал около 0:00 по мск. Там работают системы противовоздушной обороны. Подробности не сообщаются.

Перед этим в Тульской области начался ландшафтный пожар из-за падения БПЛА.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае 2023 года дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и республика Крым. 30 августа 2023 года дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

В ночь на 1 сентября 2024 года силы ПВО сбили 158 дронов ВСУ над регионами России. Эта атака стала самой массовой за всю историю конфликта. Больше всего беспилотников — 46 — прилетело в Курскую область.

Ранее появились кадры пожара на НПЗ в Ростовской области после атаки БПЛА и ракет ВСУ.