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На Россию совершена самая крупная атака беспилотников с начала года

Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 121 дрон ВСУ над регионами России
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Силы противовоздушной обороны в ночь на 24 января перехватили и уничтожили 121 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России, в том числе над Москвой и Московской областью. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

37 дронов сбиты над Брянской областью, 20 — над Рязанской областью, 17 — над Курской областью, 17 — над Саратовской областью, семь — над Ростовской областью, шесть — над Белгородской областью, три — над Воронежской областью.

По два беспилотника сбиты над Тульской, Орловской и Липецкой областями. По одному дрону перехвачено над территориями республики Крым и Москвой, шесть — над Московской областью.

Утром 24 января были введены ограничения на полеты в аэропортах нескольких городов России, в том числе Москвы и Подмосковья.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщал об отражении атаки беспилотников в Москве и Подмосковье: несколько дронов сбиты в Подольске, Коломне, Раменском, Троицке.

Ранее в Рязани после падения дрона загорелся дом.

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