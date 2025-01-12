Губернатор Бусаргин заявил, что на предприятии в Энгельсе продолжается выгорание топлива

В Энгельсе Саратовской области на промышленном предприятии, где после атаки БПЛА начался пожар, происходит процесс «контролируемого выгорания топлива». Об этом заявил глава региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«Специалисты в круглосуточном режиме принимают все необходимые меры для ликвидации», — отметил он.

По словам губернатора, количество дыма и площадь пожара сокращаются. Бусаргин добавил, что последние пробы воздуха показали, что превышения концентрации вредных веществ нет.

В субботу, 11 января, Бусаргин сообщил, что площадь пожара, начавшегося 8 января на промышленном объекте в Энгельсе после атаки беспилотного летательного аппарата, сократилась на 80%.

8 января Саратовская область подверглась массированной атаке украинских дронов. Всего в небе над регионом сбили 11 беспилотников. При этом обломки одного из БПЛА упали на территории промышленного предприятия в Энгельсе, после чего на объекте начался пожар. Специалистам пока не удалось полностью ликвидировать возгорание. Более того, во время тушения огня пострадали несколько сотрудников экстренных служб.

Ранее журналисты узнали, какую модель беспилотников украинские военные использовали для атаки на Саратовскую область.