Площадь пожара на предприятии в Энгельсе резко сократилась

Площадь пожара на предприятии в Энгельсе сократилась на 80%

Площадь пожара, начавшегося 8 января на промышленном объекте в Энгельсе после атаки беспилотного летательного аппарата, сократилась на 80%. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«Площадь пожара на промышленном предприятии в Энгельсе сократилась на 80%», — заявил он.

По его словам, количество дыма также значительно снизилось.

Он отметил, что процесс выгорания топлива продолжается, а специалисты предпринимают все необходимые меры.

8 января Саратовская область подверглась массированной атаке украинских дронов. Всего в небе над регионом сбили 11 беспилотников.

При этом обломки одного из летательных аппаратов упали на территории промышленного предприятия в Энгельсе, после чего на объекте начался пожар. Специалистам пока не удалось полностью ликвидировать возгорание. Более того, во время тушения огня пострадали несколько сотрудников экстренных служб.

Ранее журналисты узнали, какую модель беспилотников украинские военные использовали для атаки на Саратовскую область.