Беспилотники атаковали Саратов и Энгельс. На одном из предприятий начался пожар

В ночь на 8 января Саратовская область подверглась массированной атаке со стороны украинских БПЛА. Обломки одного из дронов упали на территорию промышленного предприятия в Энгельсе, произошел пожар на промышленном предприятии, сообщил губернатор Роман Бусаргин. На месте ЧП развернули оперативный штаб, экстренные службы устраняют последствия. Что известно о ночном ударе ВСУ — в материале «Газеты.Ru».

Ночная атака

Информация об угрозе атаки поступила около 3:30 ночи.

«Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — сообщал тогда губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Примерно через час он уточнил, что системы ПВО сбили беспилотники. Их обломки попали на промышленный объект в Энгельсе. Туда отправились пожарные расчеты и экстренные службы.

Позже Бусаргин сообщил, что Саратов и Энгельс подверглись ночью массированной атаке БПЛА. Он поблагодарил военных за обеспечение безопасности.

Местные жители насчитали не менее 25 взрывов в Энгельсе. В городе работали системы ПВО, а на улицах звучали сирены.

« Есть повреждения на одном из промышленных предприятий . По предварительной информации никто не пострадал», — уточнил губернатор.

Сотрудники экстренных служб работают на месте ЧП для ликвидации последствий атаки. Власти развернули оперативный штаб на предприятии, где случился пожар из-за падения обломков дронов. По данным Telegram-канала Baza, возгорание произошло в районе городской нефтебазы.

«На месте обсудили со специалистами ситуацию и план по ликвидации. Сил и средств для локализации пожара достаточно. На предприятии работают специалисты МЧС, областной службы спасения и другие профильные службы», — добавил Роман Бусаргин.

В Управлении региональной безопасности правительства Саратовской области жителей призвали не подходить к окнам и оставаться в помещениях с несущими стенами.

«Самое главное — не поддавайтесь панике, старайтесь сохранять спокойствие. Воздержитесь от публикации фото-, видеоматериалов с мест обнаружения БПЛА», — добавили в ведомстве.

За ночь над Россией сбили 32 беспилотника

В Минобороны сообщили, что в течение прошедшей ночи над российскими регионами перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника. Из них 11 сбили в Саратовской области, по четыре в Курской и Ростовской областях, по три в Белгородской и Брянской, два на Кубани, один в Волгоградской области. Еще четыре дрона ВСУ уничтожили над акваторией Азовского моря.

В результате падения обломков украинских дронов повреждения получили кровля и фасад частного дома в селе Стрелецкое, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Предварительно, пострадавших нет <…> Информация о последствиях уточняется», — написал глава региона.

По словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в регионе ночью сбили пять беспилотников.

«Вражеская атака была отражена в Миллеровском, Чертковском и Азовском районах. По данным оперативных служб, пострадавших, погибших и разрушений на земле нет», — уточнил он.

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки БПЛА самолетного типа никто не пострадал, разрушений нет. На местах ЧП работают оперативные и экстренные службы.

В течение ночи в Курской области дважды объявляли опасность атаки БПЛА. Жителей призывали быть бдительными и предупреждали, что системы ПВО приводили в готовность для отражения возможных атак.