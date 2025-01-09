Названа модель БПЛА, атаковавших Саратовскую область в ночь на 8 января

Украинские военнослужащие использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Бобер» для атаки на Саратовскую область. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, данные дроны способны преодолевать расстояние до 1000 км.

«На себе они несли более 100 кг взрывчатки. <...> Каждый <...> нес на себе около 10 кг взрывчатки», — говорится в материале.

В ночь на 8 января Саратовская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Как рассказали в министерстве обороны РФ, в небе над российским субъектом были перехвачены 11 БПЛА.

Губернатор региона Роман Бусаргин заявил, что обломки одного из сбитых дронов упали на территории промышленного предприятия в городе Энгельсе. После этого на объекте начался пожар, во время ликвидации которого пострадали несколько сотрудников экстренных служб.

Власти развернули на месте происшествия оперативный штаб по устранению последствий ударов. Позже в населенном пункте ввели режим чрезвычайной ситуации. Комментируя ситуацию, глава Энгельсского района Михаил Исаев отметил, что все местные службы работают в усиленном режиме.

Ранее в Совете Федерации РФ назвали проявлением слабости атаку украинских БПЛА на Саратовскую область.