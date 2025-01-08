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При пожаре в Энгельсе погибли два сотрудника МЧС

Губернатор Бусаргин: сотрудники МЧС погибли при ликвидации пожара в Энгельсе
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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Двое сотрудников МЧС погибли в ходе ликвидации пожара на промышленном предприятии после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Энгельсе. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«К сожалению, в результате ликвидации есть двое погибших — сотрудники пожарной службы МЧС», — написал глава региона.

Бусаргин добавил, что еще один сотрудник чрезвычайного ведомства был госпитализирован в больницу. Министру здравоохранения поручено держать оказание медицинской помощи на особом контроле.

В ночь на 8 января Саратовская область подверглась массированной атаке со стороны Украины с помощью беспилотников. Обломки одного из дронов упали на территорию промышленного предприятия в Энгельсе, в результате чего там произошел пожар. На месте ЧП развернули оперативный штаб, экстренные службы устраняют последствия.

Местные жители насчитали не менее 25 взрывов в Энгельсе. В городе работали системы противовоздушной обороны, а на улицах звучали сирены.

Что известно о ночном ударе ВСУ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее дроны атаковали машину скорой помощи в Херсонской области.

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