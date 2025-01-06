Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Над Белгородской областью сбили воздушные цели

Гладков: силы ПВО сбили воздушные цели над Белгородом и Белгородским районом
close
MOD Russia/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, по предварительной информации, никто не пострадал. Глава региона заявил, что в двух частных домовладениях, расположенных в селе Таврово Белгородского района, выбиты окна, повреждены кровли, фасады и заборы. Кроме того, осколками посечен легковой автомобиль.

Он добавил, что оперативные службы работают на месте, информация о последствиях уточняется.

6 января Гладков сообщил, что жители шести населенных пунктов в Волоконовском районе Белгородской области остались без света в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он уточнил, что речь идет о селах Борисовка, Новое и Коновалово, а также хуторах Давыдкин, Плотовка и Плотвянка.

В этот же день Гладков заявил, что украинский дрон атаковал движущийся автомобиль в Белгородском районе. По его словам, в результате обстрела мужчина получил ранения. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и вывихом плеча попутным автомобилем доставили в Октябрьскую районную больницу.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Все новости на тему:
Обстрелы Белгорода
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами