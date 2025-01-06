Над Белгородской областью сбили воздушные цели

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, по предварительной информации, никто не пострадал. Глава региона заявил, что в двух частных домовладениях, расположенных в селе Таврово Белгородского района, выбиты окна, повреждены кровли, фасады и заборы. Кроме того, осколками посечен легковой автомобиль.

Он добавил, что оперативные службы работают на месте, информация о последствиях уточняется.

6 января Гладков сообщил, что жители шести населенных пунктов в Волоконовском районе Белгородской области остались без света в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он уточнил, что речь идет о селах Борисовка, Новое и Коновалово, а также хуторах Давыдкин, Плотовка и Плотвянка.

В этот же день Гладков заявил, что украинский дрон атаковал движущийся автомобиль в Белгородском районе. По его словам, в результате обстрела мужчина получил ранения. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и вывихом плеча попутным автомобилем доставили в Октябрьскую районную больницу.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.