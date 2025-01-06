Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ряд населенных пунктов Белгородской области остались без света после атаки ВСУ

Гладков: в шести населенных пунктах Белгородской области пропал свет из-за ВСУ
close
Depositphotos

Жители шести населенных пунктов в Белгородской области остались без света в результате обстрела со стороны украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, атаке подвергся Волоконовский район. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по российскому субъекту при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА), из-за чего повреждения получила одна из местных линий электропередачи.

«Временно без света остаются шесть населенных пунктов: села Борисовка, Новое и Коновалово, а также хутора Давыдкин, Плотовка и Плотвянка», — уточняется в заявлении.

Кроме того, два украинских дрона атаковали село Казинка в Валуйском муниципальном округе и село Головчино в Грайворонском городском округе. Здесь были повреждены два частных домовладения.

Гладков добавил, что еще один БПЛА ударил по селу Дмитриевка в Шебекинском городском округе. ВСУ нанесли урон одному инфраструктурному объекту связи, расположенному в населенном пункте.

«Информация о последствиях уточняется. Оперативные и аварийные службы приступят к работам после согласования с министерством обороны РФ», — говорится в публикации.

При этом губернатор подчеркнул, что к текущему моменту никаких данных о пострадавших не поступало.

Ранее украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Белгородской области.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами