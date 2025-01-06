Ряд населенных пунктов Белгородской области остались без света после атаки ВСУ

Жители шести населенных пунктов в Белгородской области остались без света в результате обстрела со стороны украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, атаке подвергся Волоконовский район. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по российскому субъекту при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА), из-за чего повреждения получила одна из местных линий электропередачи.

«Временно без света остаются шесть населенных пунктов: села Борисовка, Новое и Коновалово, а также хутора Давыдкин, Плотовка и Плотвянка», — уточняется в заявлении.

Кроме того, два украинских дрона атаковали село Казинка в Валуйском муниципальном округе и село Головчино в Грайворонском городском округе. Здесь были повреждены два частных домовладения.

Гладков добавил, что еще один БПЛА ударил по селу Дмитриевка в Шебекинском городском округе. ВСУ нанесли урон одному инфраструктурному объекту связи, расположенному в населенном пункте.

«Информация о последствиях уточняется. Оперативные и аварийные службы приступят к работам после согласования с министерством обороны РФ», — говорится в публикации.

При этом губернатор подчеркнул, что к текущему моменту никаких данных о пострадавших не поступало.

Ранее украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Белгородской области.