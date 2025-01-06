Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Белгородской области

В Белгородской области в результате атаки ВСУ поврежден гражданский автомобиль

В Белгородской области 6 января дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе на участке автодороги Красный Октябрь — Чайки дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль», — написал глава региона.

Сообщается, что в результате обстрела мужчина получил ранения. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и вывихом плеча попутным автомобилем доставили в Октябрьскую районную больницу. После того, как врачи окажут всю необходимую медицинскую помощь, мужчину доставят в больницу номер два города Белгорода для прохождения дальнейшего лечения.

Также глава региона отметил, что автомобиль, атакованный дронами ВСУ, поврежден. Информация о последствиях уточняется.

До этого сообщалось, что вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата село Ржевка Шебекинского округа, в результате чего пострадали два мирных жителя.

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