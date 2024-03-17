В Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков

Кот Арчи заслонил хозяйку от осколков в Белгороде. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

Хозяйка животного рассказала, что кот разбудил ее после начала обстрела и, продолжая это, закрыл ее от осколка телом. Раненое животное осмотрел ветеринар, осколок достали. Подчеркивается, что жизнь кота вне опасности.

До этого на поселок Октябрьский под Белгородом ВСУ сбросили взрывные устройства.

«В Белгородском районе атаке ВСУ с помощью четырех БПЛА, которые сбросили взрывные устройства, подвергся поселок Октябрьский», — написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Гладков уточнил, что в результате взрывов местные жители не пострадали, но линии электро- и газоснабжения получили повреждения. По его словам аварийные бригады в ближайшее время начнут переподключение абонентов.

Утром 17 марта стало известно, что около 10 поселков остались без света под Белгородом из-за обстрелов ВСУ.

Ранее на Ямале наблюдателем на выборах президента РФ стал кот.