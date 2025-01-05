Врач заявила о пике заболеваемости респираторными инфекциями в Китае

Китай в зимний период переживает пик заболеваемости респираторными заболеваниями, возбудителями которых становятся вирусы гриппа и микоплазменной пневмонии. Об этом заявила главврач Пекинской детской больницы Ван Цюань, ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, основным симптомом у детей после заражения является высокая температура, которая может сопровождаться мышечной и головной болью, кашлем и болью в горле.

Спустя пять лет после пандемии COVID-19 в Китае произошла новая вспышка заболеваемости — на этот раз метапневмовирусом человека (HMPV). К симптомам относят типичные проявления ОРВИ: кашель, заложенность носа, насморк, повышение температуры, одышку, осиплость голоса. При этом у взрослых данная инфекция обычно протекает в легкой форме в виде ОРВИ или бессимптомно.

Всемирная организация здравоохранения и власти Китая пока официально не объявляли чрезвычайное положение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Минздраве рассказали, кто наиболее подвержен риску метапневмовируса.