Смертность — 43%: в Китае произошла вспышка метапневмовируса

Спустя пять лет после пандемии COVID-19 в Китае произошла новая вспышка заболеваемости — на этот раз метапневмовирусом человека, HMPV. Обычно болезнь протекает легко, но у ослабленных пациентов может перерасти в пневмонию и привести к летальному исходу. В Пекине уверяют, что ничего страшного не происходит, однако в соцсетях распространяются видео и фото переполненных больниц. Кроме КНР о случаях заражения уже сообщил Казахстан — там выявили 30 заболевших.

В Китае произошла вспышка метапневмовируса человека (HMPV), сообщило Управление по контролю и профилактике заболеваний КНР.

Результаты анализа респираторных проб, взятых в больницах с 23 по 29 декабря, дали положительный результат на вирус гриппа, метапневмовирус человека (HMPV) и риновирус.

Заболеваемость метапневмовирусом в КНР увеличивается среди детей в возрасте 14 лет и младше, наибольшую распространенность болезнь получила в северных провинциях.

Как пишет Daily Star, вирус уже создал значительную нагрузку на местную систему здравоохранения: в социальных сетях распространяются видео и фото из больниц, переполненных заболевшими детьми. Патоген вызывает симптомы, схожие с COVID-19 и гриппом, поражая легкие.

По данным тайваньского издания Money UDN, уровень смертности от метапневмовируса достигает 43%.

Всемирная организация здравоохранения и власти Китая пока официально не объявляли чрезвычайное положение. Газета Independent пишет, что Пекин преуменьшает масштаб проблемы.

Представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что вирусы часто распространяются в зимний сезон и это обычное явление.

«Я могу заверить вас, что китайское правительство заботится о здоровье китайских граждан и иностранцев, приезжающих в Китай», — отметила Мао, добавив, что «путешествовать по Китаю безопасно».

Вспышка произошла через пять лет после того, как мир впервые узнал о появлении нового коронавируса в Ухане, который впоследствии перерос в глобальную пандемию.

Не только в Китае

Вслед за КНР о случаях заражения метапневмовирусом объявил Казахстан: там с 1 октября 2024 года выявили 30 заболевших, сообщило министерство здравоохранения республики.

«Метапневмовирус человека — это один из классических вирусов, циркулируемых во многих странах на протяжении десятков лет», — говорится в сообщении ведомства.

При этом рост заболеваемости метапневмовирусом составил лишь 1,6% . Казахстанский минздрав пояснил, что патоген передается в основном воздушно-капельным путем, в меньшей мере — контактно-бытовым. Основные симптомы включают в себя кашель, насморк, одышку, лихорадку, головную боль, при этом специфического лечения для инфекции нет, применяется симптоматическое.

Кроме того, о росте числа положительных тестов на вирус сообщили в Великобритании: там HMPV выявили у 4,5% от всех протестированных пациентов.

В России заявили, что отслеживают ситуацию с метапневмовирусом в Китае. По заявлению Роспотребнадзора, в России доступен набор реагентов ОРВИ-скрин для быстрой диагностики заболевания.

«С 2010 года доступен набор реагентов ОРВИ-скрин, разработанный в Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Этот современный набор предназначен для быстрой и точной диагностики респираторных вирусных инфекций, включая метапневмовирус», — заверили в ведомстве.

О наблюдении за ситуацией заявили и власти, расположенной неподалеку от Китая, Камбоджи: в стране выпустили предупреждения о HMPV, в которых отметили сходство вируса с COVID-19 и гриппом. А в соседней с КНР Индии, в свою очередь, отметили, что повода для паники нет, поскольку HMPV «похож на любой другой респираторный вирус».

Что такое HMPV

HMPV — это респираторный вирус, симптомы которого похожи на простуду и грипп. Болезнь обычно протекает легко, но в ряде случаев может привести к серьезным осложнениям, таким как пневмония. В группе повышенного риска находятся дети до пяти лет, особенно младенцы, пожилые люди, особенно старше 65 лет, а также лица с ослабленной иммунной системой или хроническими респираторными заболеваниями, такими как астма или хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).

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Впервые выявленный в 2001 году, HMPV представляет собой одноцепочечный РНК-вирус, который распространяется воздушно-капельным путем или через контакт с загрязненными поверхностями.

Инкубационный период вируса составляет от трех до пяти дней. Профилактические меры включают ношение масок, частое мытье рук и укрепление иммунитета.

В 2023 году случаи заражения HMPV были зарегистрированы в Нидерландах, Великобритании, Финляндии, Австралии, Канаде, США и Китае.