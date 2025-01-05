В Минздраве рассказали, кто наиболее подвержен риску метапмневмовируса

Врач Чуланов: риск тяжелого течения метапневмовируса есть у детей до 5 лет

Риску тяжелого течения нового метапневмовируса подвержены дети до 5 лет, взрослые старше 65 лет и лица с иммунодефицитом. Об этом РИА Новости рассказал главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Он отметил, что к симптомам метапневмовирусной инфекции относят типичные проявления ОРВИ: кашель, заложенность носа, насморк, повышение температуры, одышку, осиплость голоса. При этом у взрослых метапневмовирусная инфекция обычно протекает в легкой форме в виде ОРВИ или бессимптомно.

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