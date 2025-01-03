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На Солнце зафиксировали вспышку высочайшего класса

На Солнце произошла первая в 2025 году вспышка высочайшего класса X
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На Солнце произошла первая в 2025 году вспышка высочайшего класса Х. Событие было зарегистрировано 3 января в 14:09 по московскому времени, сообщает ТАСС.

Вспышка класса Х1.2 длилась 20 минут и была зафиксирована в рентгеновском диапазоне. Последние вспышки подобной мощности наблюдались 30 декабря.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности их рентгеновского излучения. Классификация включает пять классов: A, B, C, M и X, где минимальный класс А0.0 соответствует 10 нВт на 1 кв. м на орбите Земли. При переходе к следующей букве мощность возрастает в десять раз.

Вспышки на Солнце нередко сопровождаются выбросами плазмы, которые могут достигать Земли и вызывать магнитные бури. Это явление может влиять на работу спутников, коммуникационных систем и энергосетей на планете.

30 декабря две сильные вспышки зафиксировали на Солнце, они стали одними из мощнейших всплесков активности в 2024 году.

Ранее космический корабль Parker Solar Probe выдержал рекордное сближение с Солнцем.

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