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Космический корабль Parker Solar Probe выдержал рекордное сближение с Солнцем

NASA: зонд Parker Solar Probe пролетел в 6,1 млн км от поверхности Солнца
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NASA/APL

Космический корабль NASA Parker Solar Probe вышел на связь после максимального сближения с поверхностью Солнца 24 декабря, приблизившись к звезде на 6,1 млн километров. При этом зонд разогнался до рекордных 692 тыс. километров в час — быстрее, чем любой другой рукотворный объект. Об этом сообщается на официальном сайте американского космического агентства.

Как уточнили в NASA, поздно вечером 26 декабря Parker Solar Probe передал информацию, что благополучно завершил маневр и работает в штатном режиме.

Специалисты назвали событие историческим моментом, подготовка к которому заняла шесть лет. Зонд стартовал в 2018 году и использовал семь облетов Венеры, чтобы выйти на оптимальную траекторию для полета к Солнцу.

Вблизи звезды космический корабль использует щит из углеродной пены для защиты от экстремального тепла в верхней солнечной атмосфере. Экран может выдержать более 1400°C.

В ближайшее время космический аппарат должен отправить на Землю данные, собранные во время сближения с Солнцем.

Следующие запланированные близкие пролеты Parker Solar Probe мимо Солнца состоятся 22 марта 2025 года и 19 июня 2025 года.

Ранее ученые предупредили о риске мощнейшей вспышки на Солнце на рубеже 2024 и 2025 годов.

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