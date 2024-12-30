На Солнце произошли две мощнейшие вспышки

Две сильные вспышки зафиксировали на Солнце 30 декабря, они стали одними из мощнейших всплесков активности в этом году. Об этом сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

Он уточнил, что согласно расчетам, выбросы массы от взрыва придут к Земле в середине дня 31 декабря. Из-за них появятся полярные сияния, которые можно будет наблюдать в том числе и в новогоднюю ночь.

Ученый обратил внимание, что предыдущие два всплеска наблюдались на Земле в мае и октябре. Предыдущие новогодние праздники тоже проходили с высокой солнечной активностью, а год в целом начался с крупной солнечной вспышки уровня X5.0, которая произошла всего через полчаса после боя курантов в Москве.

Накануне сообщалось, что на Солнце зарегистрировали 15 мощных солнечных вспышек 29 декабря, включая одну вспышку класса Х — самого высокого уровня. Первая вспышка класса M1.2 продолжительностью 19 минут была зафиксирована в 1:14 мск в группе пятен 3933. В течение дня последовали еще 14 вспышек классов М и Х.

Ранее ученые предупредили о риске мощнейшей вспышки на Солнце на рубеже 2024 и 2025 годов.