Россиян предупредили о мошенничестве с новой версией трояна NGate

Мошенники начали использовать новую версию троянского вируса NGate для кражи денежных средств у российских пользователей. Об этом сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Фиксируются факты использования злоумышленниками новой версии банковского трояна NGate, нацеленного на российских пользователей», — отмечается в сообщении.

В управлении рассказали о мошеннической схеме обмана россиян с помощью новой версии NGate. Сначала аферист звонит жертве и предлагает получить социальные или иные выплаты. Получив согласие, мошенник присылает ссылку и просит перейти по ней. Если пользователь открывает ее, то на телефон скачивается вредоносный файл с NGate, который замаскирован под официальные приложения, такие как портал «Госуслуги» или Банк России. Когда приложение запускается, то предлагает пользователю приложить банковскую карту к задней стороне смартфона (при этом используется NFC-чип устройства) и ввести PIN-код.

«Пока жертва удерживает карту возле своего смартфона, злоумышленники уже находятся у банкомата и запрашивают выдачу наличных», — рассказали в МВД.

Эксперты рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать кражи средств: никому не сообщать PIN- и CVV-коды своих банковских карт, а также использовать антивирусное программное обеспечение для защиты устройств от троянов и других вредоносных программ.

До этого старший преподаватель Института информационных технологий РТУ МИРЭА Антон Миронов в интервью «Газете.Ru» рассказал, что в преддверии новогодних праздников киберпреступники активизируют свою деятельность, используя популярность онлайн-шопинга и бонусных программ, поэтому любители онлайн-доставки и выгодных предложений рискуют стать жертвами мошенников.

Ранее в Роскачестве назвали самые опасные мошеннические схемы в новогодние праздники.