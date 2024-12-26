На Сахалине произошел пожар на складе

МЧС: пожар на складе в Южно-Сахалинске охватил 500 кв. метров

В Южно-Сахалинске загорелся склад, расположенный на проспекте Мира. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Пожарный расчет прибыл на место происшествия через восемь минут после того, как диспетчер получил информацию о возгорании.

Огонь охватил 500 кв. метров. К тушению пожара привлечены 25 человек и семь единиц спецтехники. По предварительным данным, пострадавших нет.

25 декабря в Узловском районе Тульской области произошел пожар на российском заводе китайского автопроизводителя Haval. В одном из цехов загорелись картонные коробки. С предприятия эвакуировали 510 человек. Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар.

До этого в татарстанском поселке Малореченский произошел пожар в доме для временного проживания рабочих на территории животноводческого комплекса. Открытое горение на площади 300 квадратных метров ликвидировали 14 спасателей при поддержке четырех единиц спецтехники.

Ранее в Чечне загорелся склад со строительными материалами.