На Сахалине произошел пожар на складе

В Южно-Сахалинске загорелся склад, расположенный на проспекте Мира. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Пожарный расчет прибыл на место происшествия через восемь минут после того, как диспетчер получил информацию о возгорании.
Огонь охватил 500 кв. метров. К тушению пожара привлечены 25 человек и семь единиц спецтехники. По предварительным данным, пострадавших нет.
25 декабря в Узловском районе Тульской области произошел пожар на российском заводе китайского автопроизводителя Haval. В одном из цехов загорелись картонные коробки. С предприятия эвакуировали 510 человек. Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар.
До этого в татарстанском поселке Малореченский произошел пожар в доме для временного проживания рабочих на территории животноводческого комплекса. Открытое горение на площади 300 квадратных метров ликвидировали 14 спасателей при поддержке четырех единиц спецтехники.
Ранее в Чечне загорелся склад со строительными материалами.