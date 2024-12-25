Пожар произошел на заводе Haval в Тульской области

В Узловском районе Тульской области произошел пожар на российском заводе китайского автопроизводителя Haval. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС.

«Сегодня около 6 часов вечера в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании на автомобильном заводе в Узловском районе. Спустя несколько минут пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту происшествия», — приводит агентство сообщение ведомства.

В МЧС уточнили, что пожар произошел в одном из цехов, загорелись картонные коробки. С предприятия эвакуировали 510 человек, пожар уже потушен.

Завод Haval в промышленном парке «Узловая» был открыт в 2019 году. Он способен изготавливать до 150 тыс. автомобилей в год. В настоящее время там собираются автомобили Haval пяти различных моделей.

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