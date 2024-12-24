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Шесть человек погибли при пожаре в доме для рабочих в Татарстане

Спасатели нашли тела шести мужчин при тушении дома для рабочих в Татарстане

В татарстанском поселке Малореченский произошел пожар в доме для временного проживания рабочих на территории животноводческого комплекса. Как сообщило МЧС РФ, в результате возгорания погибли шесть человек.

«В помещении находились 39 человек. Самостоятельно на улицу вышли 33 человека, один из них пострадал. При тушении огнеборцы ведомства обнаружили тела шести мужчин», — говорится в сообщении.

Открытое горение на площади 300 квадратных метров ликвидировали 14 спасателей при поддержке четырех единиц спецтехники. Спустя некоторое время пожар потушили полностью.

По предварительной информации, инцидент произошел из-за нарушения правил эксплуатации оборудования.

22 декабря в Бердске Новосибирской области произошел пожар в производственном здании. По словам одной из сотрудниц компании, полностью сгорел весь второй этаж, после чего огонь перебросился на крышу.

Ранее в Чечне потушили пожар на складе со строительными материалами.

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