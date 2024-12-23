В Чечне загорелся склад со стройматериалами. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, пожар случился в селе Беркат-Юрт, где загорелось здание на 1,5 тыс. квадратных метрах. Открытое горение ликвидировали 53 специалиста и восемь единиц техники.

В этот же день в Оренбургской области вспыхнула факелом буровая скважина.

До этого сотрудники МЧС приступили к тушению пожара в промышленном здании, расположенном на 1-ой Горловской улице в Москве. Зюзинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара в районе Южное Бутово. Там отметили, что точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Также сообщалось, что крупный пожар произошел в одном из производственных объектов в Иркутской области, в результате возгорания была охвачена площадь в 2,4 тысячи квадратных метров.

Ранее во Владимирской области школьная учительница пыталась поджечь отдел полиции.