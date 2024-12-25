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Прокурор заявил о наличии сообщника у обвиняемого в теракте бойца ММА

РИА Новости: у обвиняемого в теракте бойца ММА Ахъядова был сообщник
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Суды общей юрисдикции города Москвы

Прокурор в суде заявил, что у бойца смешанных единоборств ММА Ламберда Ахъядова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), обвиняемого в теракте в Москве, был сообщник. Об этом сообщает РИА Новости.

Как передает корреспондент агентства, следствие устанавливает личность соучастника Ахъядова, дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Ахьядов обвиняется в убийстве сотрудника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) 31 декабря 2022 года на Москворецкой набережной. По данным следствия, сотрудник МАДИ снимал на камеру неправильно припаркованные автомобили, и в это время к нему подошел неизвестный, который попросил перестать снимать. Между мужчинами вспыхнул конфликт, после которого они разошлись, однако позже злоумышленник вернулся к ничего не подозревавшему инспектору и умышленно нанес ему 16 ножевых ранений.

Обвиняемый, как считают следователи, состоял в террористической группировке ИГИЛ (организация запрещена в России).

Ранее бойца ММА приговорили к 3,5 года колонии за устроенную стрельбу в Москве.

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