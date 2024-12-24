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Бойца ММА приговорили к 3,5 года колонии за устроенную стрельбу в Москве

Боец ММА Очаев получил 3,5 года колонии за стрельбу в Москве

Суд приговорил российского бойца ММА Расула Очаева к 3,5 года лишения свободы за устроенную перестрелку в ходе дорожного конфликта в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на столичную прокуратуру.

Спортсмен был признан виновным по пунктам «д, з» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия»), пунктам «а, в» части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия»).

Вечером 14 февраля 2024 года произошло ДТП, после которого возникла словесная перепалка, перетекшая в стрельбу. Боец на улице Плющиха в ходе конфликта несколько раз выстрелил из травматического пистолета в сторону ранее ему незнакомых двух мужчин 1980 и 1978 года рождения. Пострадавшие были госпитализированы. Очаев сам пострадал в ходе конфликта и также был доставлен в медицинское учреждение. Его арестовали 16 февраля.

Очаев начал свое выступление в единоборствах в 2012 году.

Ранее экс-боец UFC сломал пенис во время тренировки.

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