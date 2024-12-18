16 ударов ножом: бойца ММА, убившего инспектора МАДИ, судят как террориста

Следователи выявили связь между бойцом ММА Ламбердом Ахъядовым, которого обвиняют в жестком убийстве инспектора МАДИ накануне Нового года — 2023, и террористической группировкой. Сообщается, что преступника завербовали в Турции. Как убивал инспектора профессиональный боец и какое наказание ему грозит — в материале «Газеты.Ru».

18 декабря следователи завершили расследование убийства инспектора Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), которое совершил экс-боец смешанных единоборств (ММА) под Парящим мостом в парке Зарядье в 2022 году. Дело переквалифицировали как теракт. Обвинения предъявлены Ламберду Ахъядову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Расследование уголовного дела в отношении Ламберда Ахъядова, родившегося 11 августа 1994 года, завершено.

Ему вменяется участие в теракте (ст. 205 УК РФ),

покушение на жизнь полицейского (ст. 317 УК РФ), применение насилия в отношении сотрудника полиции (ст. 318 УК РФ) и участие в деятельности террористической организации (ч. 3 ст. 205.5 УК РФ)», — цитирует правоохранительные органы ТАСС.

Бывшему бойцу ММА грозит пожизненное заключение.

16 ударов ножом

Ахьядова обвиняют в убийстве сотрудника МАДИ накануне Нового года — он напал на мужчину 31 декабря 2022-го на Москворецкой набережной.

По данным следствия, инспектор административной инспекции снимал на камеру неправильно припаркованные автомобили, в это время к нему подошел неизвестный и попросил перестать снимать. Между мужчинами вспыхнул конфликт, после которого мужчины разошлись, но позже злоумышленник вернулся к ничего не подозревавшему инспектору и умышленно нанес ему 16 ножевых ранений.

У жертвы не было шансов выжить.

Позднее Telegram-канал Mash опубликовал момент убийства сотрудника МАДИ. На кадрах видно, что незадолго до инцидента работник столичной инспекции сидел на лавочке, когда к нему подбежал разгневанный боец.

«Докладывает [сотрудник МАДИ] в ситуационный центр своего ведомства об обстановке на дорогах. Вдруг на него налетает разъяренный мужчина и начинает бить ножом», — пояснили в Mash.

Жертвой оказался 33-летний Святослав Серов. У него осталась жена и двое детей.

Подозреваемого задержали сотрудники ОМОН и Росгвардии. По данным ИА Regnum, Ахьядов попытался отбиться от правоохранителей и чуть не убил их. В частности, боец ММА наносил удары ножом в голову сотрудника Росгвардии Александра С. Кроме того, он прыснул в лицо из перцового баллончика полицейскому спецполка ГУ МВД по Москве Сергею С. В ходе задержания боец ОМОН смог выбить нож из руки Ахъядова, злоумышленника скрутили.

Впоследствии в прокуратуре возбудили уголовное дело. Преступник так и не назвал мотивы нападения. При этом Ахъядов не возражал против решения Тверского районного суда об аресте. На тот момент ему грозило от восьми до 20 лет лишения свободы по обвинению в убийстве из хулиганских побуждений, однако затем против него возбудили еще несколько уголовных дел из-за нападения на полицейских.

Что известно об убийце

Ламберд Ахъядов начал свою карьеру в 2013–2014 годах и выступал за клуб «Беркут». В ММА он пришел ​​из бразильского джиу-джитсу. Смешанными единоборствами мужчина начал заниматься в Польше. Суммарно он провел 14 боев, одержав при этом девять побед. Последний поединок состоялся осенью 2019 года в рамках турнира лиги Absolute Championship Akhmat. В нем он проиграл Руслану Эмилбеку Уулу.

В лиге, где проводил последние поединки Ахъядов, сообщили СМИ, что после последнего боя спортсмен не выходил на связь и не выражал желания выступать в ММА.

Связь с террористами

В правоохранительных органах рассказали ТАСС, что Ахьядов присягнул террористической группировке «Исламское государство» (организация запрещена в России). Его завербовали в Турции.