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Девочка попала в больницу после падения на нее сосульки в Петербурге

78.ru: в Петербурге девочка попала в больницу после падения на нее сосульки

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Shutterstock

В Петербурге 11-летний ребенок оказался в больнице после того, как на него упала сосулька. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 16 декабря на улице Зины Портновой. На девочку упала сосулька. Прочие детали и обстоятельства случившегося не уточняются.

В результате малолетнюю госпитализировали в медицинское учреждение с подозрением на сотрясение мозга. Позже ее отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Отмечается, что с момента прихода холодов в город от гололеда пострадал 31 человек.

До этого жительница Калининграда упала из-за наледи у магазина на глазах у губернатора региона. По его словам, из-за последних снегопадов ситуация в регионе «тяжелая» — существует проблема с уборкой снега.

Ранее россиянам рассказали, куда нужно жаловаться на плохую уборку снега.

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