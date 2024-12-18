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Россиянам рассказали, куда нужно жаловаться на плохую уборку снега

Роскачество: если в городе не убирают снег, то нужно жаловаться

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Снег в городе должны регулярно убирать организации, которые отвечают за конкретную территорию. Если это дворы или тротуары рядом с многоквартирными домами, то за их состояние отвечает либо управляющая компания, либо ТСЖ. За любые нарушения и претензии к качеству уборки они несут ответственность, подчеркнули специалисты Роскачества в беседе с RT.

УК и ТСЖ должны не только очищать двор, но также убирать с крыш сосульки и наледь, чистить от льда тротуары, следить за любыми опасными условиями – к примеру, они обязаны ограждать территорию, на которую с крыши могут сойти снег или сосульки.

«Если вы видите, что снег долго не убирают, ходить стало тяжело и даже опасно, необходимо жаловаться в первую очередь в организацию, которая отвечает за порядок и чистоту», — подчеркнули эксперты.

В случае с двором жаловаться нужно непосредственно в УК или ТСЖ, а если это городская территория — в коммунальные службы района. Специалисты порекомендовали писать жалобу в двух экземплярах, так как при отсутствии ответа нужно обращаться в прокуратуру.

Напомним, большинство опрошенных россиян (60%) наблюдают негативные последствия сильных снегопадов во дворах своих домов каждый год. Они, в частности, жалуются на несвоевременную уборку снега во дворах, травмоопасные сосульки на крышах, пробки на дорогах. Причем каждый третий россиянин (30% опрошенных) испытывает сочувствие к коммунальщикам, вынужденным разгребать снежные завалы, а 28% злятся на них за несвоевременную уборку.

Ранее москвичам рассказали, куда обращаться, чтобы улицы почистили от снега.

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