Жительница Калининграда упала из-за наледи у магазина на глазах у губернатора региона

Калининградка упала из-за неубранной наледи у магазина на глазах у губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных. Об этом пишет «Клопс».

По данным издания, глава региона сделал это заявление на сегодняшнем оперативном совещании. Он рассказал, что выходившая из магазина женщина поскользнулась на заледеневшем крыльце и упала. Произошедшее возмутило губернатора.

«Шел, при мне женщина, спускаясь со ступенек магазина, просто упала — потому что там не убирали!» — подчеркнул Беспрозванных.

Он отметил, что в регионе существует явная проблема с уборкой снега, а именно — с отсутствием системности и должного контроля в этом вопросе. По его мнению, из-за последних снегопадов ситуация в регионе «тяжелая». Беспрозванных еще раз попросил ответственные лица «мониторить свою работу».

«Сейчас даже спрашивать не с кого, а там уже и снег растает», — добавил он.

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