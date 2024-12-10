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Москвичей предупредили о гололедице 10 декабря

Гидрометцентр: в Москве 10 декабря ожидается гололедица и до минус 5°C

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Во вторник в Москве прогнозируется облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, с температурой до 5 градусов ниже нуля. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В течение дня температура в столице ожидается в диапазоне от -3°C до -5°C. В ночь на среду температура будет варьироваться от -5°C до -7°C.

Ветер ожидается западный, в пределах 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 759 мм рт. ст.

В Подмосковье в течение дня температура будет колебаться от -2°C до -7°C, а в ночь на среду ожидается похолодание до -9°C.

В Москве и Подмосковье до 21:00 10 декабря действуют предупреждения о желтом уровне погодной опасности из-за вероятности гололедицы.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха в столичном регионе в начале недели будет на 2 градуса превышать средние климатические показатели.

Ранее россиянам рассказали о погоде на Новый год.

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