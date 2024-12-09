Россиянам рассказали о погоде на Новый год

Жителей страны будут информировать о погоде на Новый год каждый понедельник. Об этом заявила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, передает News.ru.

«Модели очень неустойчивые. Чаще всего, дают слабый морозец. Скорее всего, так оно и будет, иногда в новогоднюю ночь дают понижение температуры», — заявила она.

По словам синоптика, точного прогноза погоды на новогоднюю ночь нет.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха в столичном регионе в начале недели будет на 2 градуса превышать средние климатические показатели. По словам синоптика, в понедельник столбики термометров будут стремиться к 0, минимальные показатели температуры составят минус 5 градусов. Он добавил, что прогнозируется сильная гололедица и небольшой снег.

9 декабря Вильфанд заявил, что в начале недели в Центральном и Южном федеральных округах (ЦФО и ЮФО) прогнозируются опасные погодные явления. По его словам, в ЦФО ожидается сильная гололедица и налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

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