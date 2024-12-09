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Москвичей предупредили об аномальной погоде в начале недели

Синоптик Вильфанд: в начале недели погода в Москве будет теплее нормы

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Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Температура воздуха в столичном регионе в начале недели будет 2 градуса превышать средние климатические показатели. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«В Москве температура в течение ближайших нескольких дней будет примерно на 2 градуса выше нормы, среднесуточная температура будет отрицательной. Безусловно, это гарантия того, что выпавший снег не растает», — заявил он.

По словам синоптика, в понедельник столбики термометров будут стремиться к 0, минимальные показатели температуры составят минус 5 градусов. Он добавил, что прогнозируется сильная гололедица и небольшой снег. Во вторник, по словам специалиста, температура будет варьироваться от минус 2 до минус 7 градусов. Вильфанд отметил, что в среду ночные температуры составят от минус 2 до минус 7 градусов, дневные — от 0 до минус 2.

Ранее Вильфанд заявил, что в начале недели в Центральном и Южном федеральных округах (ЦФО и ЮФО) прогнозируются опасные погодные явления. По его словам, в ЦФО ожидается сильная гололедица и налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Ранее московских водителей предупредили о резком ухудшении погоды 9 декабря.

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