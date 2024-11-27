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Врач назвала болезни, при которых нельзя есть квашеную капусту

Врач Соломатина: при болезнях ЖКТ не стоит есть квашеную капусту

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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Людям с гипотиреозом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта не стоит есть квашеную капусту. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, в этом продукте содержатся кислота и клетчатка, которые могут обострить гастриты, панкреатиты, энтероколиты и другие болезни ЖКТ. Кроме того, квашеная капуста может блокировать выработку гормонов щитовидки, поэтому она противопоказана тем, у кого есть проблемы с щитовидной железой.

Остальным такой продукт полезно включать в свой рацион, потому что в нем содержатся витамин C, лактобактерии, полезные для кишечника, а также тартроновая кислота, которая препятствует переходу углеводов в жиры.

«Квашеная капуста — хороший источник клетчатки. Это корм для наших бактерий в кишечнике, которые отвечают за иммунную, нервную, сердечно-сосудистую систему, снижают уровень воспаления и предохраняют нас от патологий», — добавила Соломатина.

Диетолог Ольга Воскресная до этого говорила, что квашеная капуста богата огромным количеством витаминов и полезных микроэлементов. При этом она напомнила, что в продукте довольно много соли, что делает его неподходящим для людей с заболеваниями почек и гипертонией.

Ранее были перечислены ключевые продукты для укрепления иммунитета.

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