Врач объяснила, кому не стоит есть квашеную капусту

Квашеная капуста богата огромным количеством витаминов и полезных микроэлементов. Она способствует улучшению пищеварения за счет содержания молочной кислоты и клетчатки. Об этом в интервью RuNews24.ru сообщила диетолог Ольга Воскресная. При этом она напомнила, что в продукте довольно много соли, что делает его неподходящим для людей с заболеваниями почек и гипертонией.

«Молочная кислота может вызывать дискомфорт при повышенной кислотности желудка. Некоторые люди могут страдать от аллергии на крестоцветные культуры. Кроме того, кислоты могут наносить вред зубной эмали, так что важно прополоскать рот после употребления», — отметила специалист.

Квашеная капуста — полезный продукт, но важно учитывать противопоказания и, по возможности, проконсультироваться с врачом перед ее употреблением, заключила Воскресная.

Ученые из Ирландского национального университета в Корке недавно пришли к выводу, что ферментированные продукты, такие как квашеная капуста (в том числе кимчи) и огурцы, способны улучшить состояние психического и физического здоровья путем воздействия на ось кишечник-мозг. Результаты исследования опубликованы в Neuroscience & Biobehavioral Reviews (NBR).

По данным специалистов, ферментированные продукты оказывают глубокое воздействие на энтероэндокринную систему, регулируя выработку кишечных гормонов, таких как серотонин, нейропептид-Y, глюкагоноподобный пептид 1, грелин и соматостатин.

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