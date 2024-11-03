Перечислены ключевые продукты для укрепления иммунитета

Для укрепления иммунитета в «простудный сезон» необходимо употреблять продукты, богатые пробиотиками — йогурт и квашеную капусту. Поддержать иммунитет также помогают фрукты, чеснок, имбирь и листовая зелень. Об этом изданию Нealthnews рассказал диетолог Кайл Кроули, специализирующийся на спортивном питании.

По словам врача, улучшение здоровья кишечника может помочь оптимизировать работу иммунной системы. Дело в том, что в зависимости от разнообразия и баланса бактерий кишечника микробиом может ингибировать либо способствовать развитию эффективного иммунного ответа. В сезон простуд важно отдавать предпочтение пище, содержащей пробиотики — функциональные и безвредные микроорганизмы, которые позитивно влияют на микрофлору. Примерами таких продуктов служат квашеная капуста и йогурт.

Кроме того, важно увеличить долю цитрусовых, черники, чеснока, имбиря, листовой зелени, орехов и семян в рационе. Эти продукты содержат витамин С и антиоксиданты — природные вещества, обладающие противовоспалительным действием и способные восстанавливать поврежденные клетки. Доктор Кроули подчеркнул, что в составе орехов, капусты и семян также много других витаминов и минералов, необходимых для правильной работы иммунитета.

Специалист добавил, что усилить защиту организма от простуды и гриппа могут пищевые добавки, такие как витамин D, цинк и магний. Однако большую часть полезных веществ должны обеспечивать здоровая диета.

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