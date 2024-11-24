Медведев дал совет тем, кто не верит в существование «Орешника»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на комментарии из Киева, которые отвергли факт существования ракетных систем «Орешник». В Telegram-канале он подчеркнул, что для тех, кто закрывает глаза, проблема волшебным образом исчезает.

«Свою любопытную, инициативную ПРО в отношении БГРСД «Орешник» обнародовали хохляцкие пропагандисты: «Никакого «Орешника» вообще не существует». Правильно, надо быть проще! И для защиты достаточно просто зажмуриться», – заявил Медведев, добавив, что для тех, кто зажмурится, проблема исчезает автоматически.

Накануне советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ракеты «Орешник» не существует. Он пояснил, что эта ракета — классическое межконтинентальное баллистическое оружие, которое упоминается в договорах, а ее название «выдумал» президент РФ Владимир Путин.

21 ноября Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев предупредил Европу, что бомбоубежища не спасут от «Орешника».