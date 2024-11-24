Медведев предупредил Европу, что бомбоубежища не спасут от «Орешника»

Бомбоубежища не помогут спастись, если Россия применит гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности «Орешник». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что сейчас европейские власти пытаются понять, какой ущерб может быть нанесен, если в ракете применят ядерные компоненты, а также можно ли сбить эти снаряды и как быстро они достигнут столиц Европы.

«Ответ: ущерб неприемлемый, сбить современными средствами невозможно и речь идет о минутах. Бомбоубежища не помогут, поэтому надежда только на то, что добрая Россия будет предупреждать о пусках заранее», — написал зампред.

Медведев добавил, что при знании подобных характеристик «Орешника» Европе стоит отказаться от поддержки текущего конфликта.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков назвал удар «Орешником» предупредительным «звоночком».