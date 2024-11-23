В офисе Зеленского назвали «Орешник» выдумкой Путина

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ракеты «Орешник» не существует. Его цитирует «Страна.ua».

«Нет никаких «Орешников» в России», — сказал Подоляк.

Он пояснил, что эта ракета — классическое межконтинентальное баллистическое оружие, которое упоминается в договорах, а ее название «выдумал» президент РФ Владимир Путин.

«Понятно, сколько такого оружия есть в России», — отметил советник главы офиса Зеленского и добавил, что использование ракеты «точно обнуляет возможности о чем-либо договориться с РФ».

21 ноября Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее к предупреждавшему о последствиях удара «Орешника» украинскому химику пришли из СБУ.