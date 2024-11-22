Экс-заммэра Нижнего Новгорода задержали по делу о хищении 200 млн рублей

Известного нижегородского предпринимателя Дмитрий Дзепу, бывшего заместителя мэра города, арестовали по делу о мошенничестве. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Нижегородский районный суд.

В судебной инстанции уточнили, что с декабря 1997 года по июнь 2016 года Дзепа с подельниками предоставил в администрацию Нижнего Новгорода ложные документы о выполнении работ по капремонту объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности. Затем они незаконно оформили на них право собственности. Общая сумма ущерба — более 200 млн рублей

Суд избрал Дзепе меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 23 суток, то есть по 13 января 2025 года включительно.

Накануне Московский cуд арестовал имущество на сумму около 1 млрд рублей, которое принадлежит бывшему заместителю губернатора Санкт-Петербурга по вопросам ЖКХ Владимиру Лавленцеву, осужденного за несколько эпизодов растраты.

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