Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-заммэра Нижнего Новгорода задержали по делу о хищении 200 млн рублей

Экс-заммэра Нижнего Новгорода Дзепа арестовали по делу о мошенничестве

close
Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Известного нижегородского предпринимателя Дмитрий Дзепу, бывшего заместителя мэра города, арестовали по делу о мошенничестве. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Нижегородский районный суд.

В судебной инстанции уточнили, что с декабря 1997 года по июнь 2016 года Дзепа с подельниками предоставил в администрацию Нижнего Новгорода ложные документы о выполнении работ по капремонту объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности. Затем они незаконно оформили на них право собственности. Общая сумма ущерба — более 200 млн рублей

Суд избрал Дзепе меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 23 суток, то есть по 13 января 2025 года включительно.

Накануне Московский cуд арестовал имущество на сумму около 1 млрд рублей, которое принадлежит бывшему заместителю губернатора Санкт-Петербурга по вопросам ЖКХ Владимиру Лавленцеву, осужденного за несколько эпизодов растраты.

Ранее обвиняемого во взяточничестве генерала Оглоблина не выпустили из СИЗО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами