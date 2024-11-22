Арестовано имущество экс-замглавы Петербурга Лавленцева

Московский cуд арестовал имущество на сумму около 1 млрд рублей, которое принадлежит бывшему заместителю губернатора Санкт-Петербурга по вопросам ЖКХ Владимиру Лавленцеву, осужденного за несколько эпизодов растраты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приговор экс-чиновнику.

«На имущество Лавленцева наложен обеспечительный арест на общую сумму 992 млн 195 тысяч рублей», — сказано в документе.

В нем уточняется, что обеспечительный арест будет сохранен до вступления в силу приговора.

Как отмечается в документе, среди арестованного имущества — доли экс-замглавы Петербурга в нескольких коммерческих фирмах, земельные участки в Московской и Тверской областях, а также объекты недвижимости в Москве и Подмосковье, среди которых его собственный тир.

Согласно приговору, суд также арестовал имущество и второго фигуранта дела, бывшего генерального директора ООО «СКА-Арена» Игоря Забирана, на 408 млн руб.

21 ноября суд постановил взыскать с Лавленцева 2,685 млрд руб. в пользу бизнесмена Геннадия Тимченко.

В тот же день суд приговорил Лавленцева к 13 годам колонии за два эпизода особо крупной растраты и мошенничество в крупном размере. Забиран был приговорен к 7,5 года колонии. Кроме того, суд вынес решение, согласно которому Лавленцев должен выплатить штраф в размере 132,9 млн руб., а Забиран — 54 млн руб. В ходе судебных прений прокуратура запрашивала для Лавленцева 13 лет колонии, а для Забирана — восемь лет лишения свободы.

Ранее у замглавы «Роскосмоса» арестовали имущество по делу о хищении.