Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Обвиняемого во взяточничестве генерала Оглоблина не выпустили из СИЗО

«Ъ»: суд оставил генерала Оглоблина в СИЗО до 24 декабря

close
Пресс-служба Московского гарнизонного военного суда

Бывший начальник 1-го управления Главного управления связи Минобороны РФ Александр Оглоблин решением Второго западного окружного военного суда на время следствия оставлен в СИЗО. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Срок пребывания в следственном изоляторе продлен до 24 декабря.

В конце октября стало известно, что осужденный несколько лет назад за мошенничество генерал Оглоблин вновь оказался за решеткой — на этот раз по делу о мздоимстве. В прошлый раз его приговорили к 4,5 года колонии за участие в махинациях с произведенными в Китае рациями для армии. Оглоблин вышел на свободу раньше срока благодаря тому, что дал показания на другого генерала.

Теперь Оглоблина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в 2016-2021 годах он получил за «общее покровительство» от представителей ОАО Пермский телефонный завод «Телта» взятку в размере более 10 млн рублей.

Подробнее об этом деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Оглоблина арестовали после показаний его бывшего начальника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами