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Дебошира, устроившего стрельбу в столичном кафе, арестовали на 15 суток

В Москве дебошира, устроившего стрельбу в кафе, арестовали на 15 суток

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Москве устроивший стрельбу в общепите дебошир попал в изолятор на 15 суток. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает РИА Новости.

По информации агентства, инцидент произошел в одном из кафе в столице. Мужчина стрелял в воздух из стартового пистолета. При этом он нецензурно выражался, кричал и шумел. На требования прекратить дебош он не реагировал, сотрудники заведения вызвали полицию. Злоумышленника задержали, в результате произошедшего никто не пострадал.

Перовский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного административной статьей о мелком хулиганстве. Ему назначили наказание в виде ареста на срок в 15 суток.

До этого в Петербурге 13-летнему школьнику понадобилась помощь медиков после того, как в него выстрелили. Ребенку чуть не выбили глаз.

Ранее драка со стрельбой в ТЦ в Свердловской области попала на видео.

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