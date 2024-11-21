Драка со стрельбой в ТЦ в Свердловской области попала на видео

Telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский» опубликовал видео драки со стрельбой, которая произошла в торговом центре «Магнит экстра» на улице Суворова в Каменске-Уральском Свердловской области.

На опубликованных кадрах попал момент, как двое мужчин сначала дерутся, а третий, вероятно, их знакомый пытается разнять конфликтующих. Внезапно один из мужчин достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил один раз в оппонента.

По словам очевидцев, все случилось на первом этаже здания, где между мужчинами произошел сначала словесный конфликт, который и перерос в стрельбу. Одному из пострадавших попали в живот, предположительно, из травматического оружия.

Посетителям центра, которые оказались рядом с местом стрельбы, сотрудники магазина помогли укрыться в подсобке.

Подстреленного мужчину отвезли в больницу. К торговому центру прибыли сотрудники полиции и карета скорой медицинской помощи.

Ранее в СК организовали проверку после стрельбы по человеку из ракетницы в Кирове.