Старшеклассник из Петербурга открыл стрельбу по мальчику на улице

В Петербурге 13-летнему школьнику понадобилась помощь медиков после того, как в него выстрелили. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа».

Инцидент произошел на проспекте Непокоренных. Мальчик гулял с друзьями, но в какой-то момент они попрощались, и ребенок отправился домой.

Когда школьник проходил мимо местного учебного заведения, он заметил компанию детей из параллельного класса. Один из учеников попытался вызвать мальчика «на разговор» из-за старых конфликтов.

Ребенок игнорировал компанию, но его окликнул старший молодой человек и несколько раз выстрелил из пневматического пистолета. Несколько пуль попали в лицо пострадавшему, едва не выбив ему глаз. Часть зарядов угодили в рюкзак и куртку.

Мать школьника обратилась в травмпункт, после этого она написала заявление в полицию.

«Мальчик не смог опознать нападавшего», – сообщается в публикации.

В учебном заведении пострадавшего полагают, что старшеклассник обучается в другом месте.

Ранее в торговом центре в Свердловской области произошла стрельба.