Завод «Виола» назвал дату возобновления работы после атаки беспилотников ВСУ

Завод компании «Виола», который был атакован беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области, планирует возобновить работу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия.

«Мы рассчитываем, что сегодня предприятие возобновит работу», — говорится в сообщении.

«Виола» — компания, специализирующаяся на производстве молочной продукции.

Накануне в Telegram-канале предприятия сообщили, что на прилегающую к заводу территорию упали беспилотники. В результате инцидента никто из сотрудников не пострадал. По предварительным данным, здание завода получило незначительные повреждения.

Также вечером 19 ноября беспилотники ВСУ атаковали в Воронежской области промышленные объекты группы компаний «Эфко», занимающейся масложировым производством. По словам представителя предприятия, обошлось без пострадавших. Масштабы повреждений уточняются.

Ранее украинские беспилотники повредили ЛЭП в Белгородской области.