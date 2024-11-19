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Украинские беспилотники повредили ЛЭП в Белгородской области

Гладков сообщил, что беспилотники ВСУ сбиты над Белгородской области

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MOD Russia/Global Look Press

Беспилотники Вооруженных сил Украины сбиты силами противовоздушной обороны российской армии над Белгородской областью. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Несмотря на то что прямых попаданий допущено не было, обломки повредили несколько объектов в области.

«В городе Алексеевка в результате падения обломков от беспилотников на территории одного из предприятий повреждены производственные помещения. Кроме того, зафиксированы повреждения на инфраструктурном объекте и на линии электропередач. Жители нескольких улиц временно остаются без света», — пишет Гладков.

До этого промышленное предприятие, выпускающее гражданскую продукцию, подверглось атаке более пяти беспилотников.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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