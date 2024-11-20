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Дроны ВСУ атаковали площадки масложирового предприятия в Воронежской области

В Воронежской области украинские беспилотники атаковали площадки компании «Эфко»

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Inna Varenytsia/REUTERS

В Воронежской области беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали промышленные площадки группы компаний «Эфко», занимающейся масложировым производством. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

«Вечером 19 ноября две промышленные площадки нашей компании подверглись атаке БПЛА», — заявил собеседник издания.

По его словам, обошлось без пострадавших. Сейчас выясняется, какие повреждения получили материальные объекты. Представитель компании не стал уточнять, какие именно площадки попали под удар беспилотников ВСУ.

Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что промышленное предприятие, выпускающее гражданскую продукцию, подверглось атаке более пяти беспилотников. По его словам, после удара дронов на предприятии произошел пожар. Сотрудники были эвакуированы.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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