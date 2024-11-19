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Гражданка Германии ввезла в Россию брендовые сумки на 23 млн рублей и попалась

На калининградской таможне задержали гражданку Германии с сумками на 23 млн руб.

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Федеральная таможенная служба

В Калининградской области сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России выявили у гражданки Германии несколько брендовых сумок, которые она пыталась ввезти на территорию РФ, не задекларировав. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в ФТС, женщина пересекала границу в качестве пассажира авто вместе с двумя спутниками. Декларацию на ввоз товаров она не заполняла, а брендовые товары пыталась провести в багаже под одеждой. При осмотре чемоданов иностранка заявила, что каждая из сумок стоит по 100 евро и она приобрела их для личного пользования. Экспертиза версию нарушительницы опровергла: девять из десяти сумок оказались подлинными. Общая стоимость партии составила более 23 млн рублей.

«Размер неуплаченных таможенных платежей превышает 8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей физическим лицом в крупном размере)», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Нарушительнице грозит штраф в размере до 500 тыс. рублей или наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее семья россиян под видом переселенцев, вернувшаяся с отдыха в Стамбуле, пыталась провезти 120 кг брендовой одежды.

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