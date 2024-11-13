Семья россиян под видом переселенцев пыталась провезти 120 кг брендовой одежды

Российские туристы, вернувшиеся из отпуска в Турции, попытались ввезти в страну коммерческую партию брендовых вещей, но у них ничего не вышло. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе РФ.

50-летнюю женщину с сыном и его девушкой остановили таможенники екатеринбургского Кольцово, когда туристы перевозили по «зеленому» коридору пять гигантских баулов. При досмотре выяснилось, что весь багаж составляют новые товары для детей: ползунки, комбинезоны, распашонки, спортивные костюмы разных брендов.

Сначала туристы попытались сойти за переселенцев, а затем попытались протолкнуть версию, что вся одежда предназначена для родственников, но в конце все же признались, что везли вещи на продажу.

«Они признались, что это коммерческая партия, и написали заявления о безвозмездной передаче в доход государства», — уточнили в пресс-службе ведомства.

На нарушителей составили административной протокол по статье «Недекларирование либо недостоверное декларирование».

Ранее женщина привезла в РФ украшения для невестки на 3,5 млн рублей и стала фигуранткой дела.