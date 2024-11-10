Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичей ожидает теплая погода без осадков 10 ноября

Облачная погода без осадков и до +6°С тепла ожидаются в Москве в воскресенье

close
Антон Кардашов/Агентство «Москва»

Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, и температура до +6°С прогнозируются в Москве в воскресенье, 10 ноября. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха днем достигнет 4-6 градусов тепла. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба.

Тем временем в Подмосковье температура воздуха будет колебаться в пределах 2-7°С. При этом в ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки -4°С.

9 ноября главный научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве на предстоящей неделе ожидается теплая погода. Специалист отметил, что сейчас воздушные массы перемещаются с северо-запада и насыщены водяным паром.

Перед этим ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова говорила, что климатическая зима в столичном регионе и в Центральной России наступит примерно 10 ноября.

Ранее врач перечислил продукты, которые помогут согреться в холодную погоду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами