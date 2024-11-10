Москвичей ожидает теплая погода без осадков 10 ноября

Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, и температура до +6°С прогнозируются в Москве в воскресенье, 10 ноября. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха днем достигнет 4-6 градусов тепла. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба.

Тем временем в Подмосковье температура воздуха будет колебаться в пределах 2-7°С. При этом в ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки -4°С.

9 ноября главный научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве на предстоящей неделе ожидается теплая погода. Специалист отметил, что сейчас воздушные массы перемещаются с северо-запада и насыщены водяным паром.

Перед этим ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова говорила, что климатическая зима в столичном регионе и в Центральной России наступит примерно 10 ноября.

Ранее врач перечислил продукты, которые помогут согреться в холодную погоду.